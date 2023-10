Trauer um seinen Vater: Das vermisst Guido Maria Kretschmer am meisten

Im Vergleich zu Ihren anderen Büchern geben Sie in «19.521 Schritte» auch viel Persönliches von sich preis. Ist Ihnen das schwergefallen?

Kretschmer: Da ich generell ein relativ transparenter Mensch bin, auch in der Öffentlichkeit, ist es mir nicht wirklich schwergefallen und hat irgendwie auch Sinn gemacht, diese Geschichte so persönlich zu erzählen. Ich habe schon beim Schreiben der ersten Seite sehr schnell gemerkt, dass es nur so geht. Das Private und Persönliche lässt sich ja nicht von meinem Leben trennen, das wäre dann auch nicht authentisch. Ich habe alles so geschrieben, wie es war und hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass ich irgendetwas preisgebe, was nicht menschlich genug wäre, es zu teilen. Das Buch zeigt deshalb auch sehr gut, wer ich bin und woher ich komme.