Trauer um Sir Bobby Charlton: Fussball-Welt erweist ihm die letzte Ehre

Die Fussball–Welt trauert um einen ihrer grössten Stars und Legenden aller Zeiten: Sir Bobby Charlton ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb die Ikone friedlich mit 86 Jahren in den Morgenstunden am Samstag, dem 21. Oktober 2023. Unzählige Fussball–Persönlichkeiten, Clubs, Verbände und Politiker brachten ihre Trauer und ihren Respekt in Statements zu Ausdruck. Darunter auch deutsche Helden wie Lothar Matthäus oder Karl–Heinz Rummenigge. Die wichtigsten Trauerbekundungen im Überblick.