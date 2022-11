Trauer um SPD-Politiker Jens Bullerjahn

Jens Bullerjahn (1962-2022) ist laut «Mitteldeutsche Zeitung» gestorben. Sachsen-Anhalts früherer Finanzminister und Vize-Ministerpräsident sei am Samstagnachmittag in einer Klinik in Eisleben «an den Folgen einer schweren und seltenen Erkrankung im Alter von 60 Jahren verstorben», bestätigte sein früherer Staatssekretär Jörg Felgner (50) der Zeitung.