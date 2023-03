Trauer um Steve Mackey: Pulp-Bassist mit 56 Jahren gestorben

Dazu veröffentlichte Cocker ein Foto, das Mackey auf einer Bergwanderung zeigt. Es sei entstanden, als Pulp 2012 in Südamerika auf Tour waren. An einem freien Tag hatte der Bassist demnach vorgeschlagen, in den Anden wandern zu gehen, was die Band auch tat. «Es war eine vollkommen magische Erfahrung. Weit magischer als den ganzen Tag gegen die Wand eines Hotelzimmers zu starren (was ich wohl anderenfalls getan hätte)», erklärt Cocker weiter. «Wir möchten uns vorstellen, dass er nun zurück in jenen Bergen ist, auf der nächsten Etappe seines Abenteuers. Gute Reise, Steve. Wir hoffen, dass wir dich eines Tages einholen.»