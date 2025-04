Trauerfeier am Samstag: So läuft die Papst-Beerdigung ab

Wo wird Franziskus beigesetzt?

Papst Franziskus hatte in seinem letzten Willen ausdrücklich festgelegt, dass er nicht im prunkvollen Petersdom bestattet werden möchte – jener Kirche, in der die meisten Päpste ihre letzte Ruhe finden. Die letzte Ruhestätte von Franziskus befindet sich in der Basilika Santa Maria Maggiore und zeigt sich so bescheiden, wie es sich der Papst selbst gewünscht hatte. Auf dem Boden ruht ein schlichter Stein, der nur einen einzigen Namen trägt – «Franciscus». Darüber an der Wand erinnert eine Nachbildung seines silbernen Brustkreuzes an das Leben und Wirken des Pontifex. Das Grab ist in einer Nische im linken Seitenschiff der Basilika eingearbeitet. Die eigentliche Beisetzung findet Berichten zufolge im kleinen Rahmen statt. Voraussichtlich ab Sonntag können Gläubige das Grab in der Kirche besuchen.