Freunde, Familie und Angehörige bekommen am Mittwoch, den 20. Juli, die Chance, sich ein letztes Mal von Ivana Trump (1949-2022) zu verabschieden. Wie der Kolumnist R. Couri Hay, der Ivana Trump seit mehr als 40 Jahren kannte, dem «People»-Magazin verrät, wird die Ex-Frau von Donald Trump (76) in der St Vincent Ferrer Kirche an der Upper East Side in Manhattan beerdigt.