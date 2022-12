Trauerfeier für Rainer Schaller: Til Schweiger postet liebevolle Worte

Im Oktober stürzte die Privatmaschine von McFit-Gründer und dem ehemaligen Loveparade-Chef Rainer Schaller (1969-2022) und seiner Familie vor der Küste von Costa Rica ins Meer. Am Donnerstag fand nun in Berlin die Trauerfeier für den Unternehmer statt. Wie übereinstimmend zahlreiche Medien berichten, nahmen bei der Zeremonie vor dem Stadtkloster Segen in Berlin bei Regenwetter Hunderte Gäste teil. Darunter auch Schauspieler Til Schweiger (58), der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko (46) und die Sänger Alec Völkel (50) und Sascha Vollmer (51) von The BossHoss.