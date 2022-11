Trauerfeier für Takeoff: Diese Superstars erwiesen ihm die letzte Ehre

Riesige Trauerfeier für den erschossenen US-amerikanischen Rapper Takeoff in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Tausende Fans und zahlreiche Superstars erwiesen Kirshnik Khari Ball, so der bürgerliche Name des getöteten Musikers, in der State Farm Arena die letzte Ehre. Im Vorfeld wurden laut US-Medienberichten rund 20.000 Tickets kostenlos verteilt. Neben der Familie und Freunden des Rappers erschienen unter anderem auch Cardi B (30), deren Ehemann Offset (30), Justin Bieber (28), Chloe Bailey (24) und sein Kollege Drake (36).