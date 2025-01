Trauerfeier für US-Präsident Jimmy Carter: Trump und Obama im Gespräch

Carter, der von 1977 bis 1981 Präsident der USA war, war kurz vor dem Jahreswechsel im Alter von 100 Jahren in seiner Heimatstadt Plains im US–Bundesstaat Georgia verstorben. Im Rahmen des Staatsbegräbnisses wurde Carters Sarg im Kapitol in Washington aufgebahrt. Im Anschluss an die Trauerfeier in der Washingtoner Nationalkathedrale werden die sterblichen Überreste des Ex–Präsidenten zurück in seine Heimat geflogen. In Plains soll eine private Trauerfeier stattfinden, bevor Carter neben seiner vor ihm verstorbenen Ehefrau Rosalynn (1927–2023) beigesetzt wird.