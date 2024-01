Trauerfeier für Wolfgang Schäuble: Auch Angela Merkel nimmt Abschied

Neben Merkel kamen auch Bundespräsident Frank–Walter Steinmeier (68) und Gattin Elke Büdenbender (62), die Schäubles Witwe Ingeborg (80) beim Gang in die Kirche stützten. Ebenso besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) den Gottesdienst. Beim anschliessenden Staatsakt im Reichstagsgebäude hielten unter anderem der Schäuble–Vertraute und heutige CDU–Chef Friedrich Merz (68) und der französische Präsident Emmanuel Macron (46) bewegende Reden. Letzterer strich in seinen emotionalen Worten vor allem die grosse Bedeutung von Schäuble für die europäische Politik heraus, der als einer der grossen Architekten für die heutige EU gilt. «Deutschland hat einen Staatsmann verloren, Europa hat eine Säule verloren, Frankreich hat einen Freund verloren», so Macron, der weite Teile seiner Trauerrede in Deutsch abhielt.