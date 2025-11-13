Trauerfeier: Leonardo DiCaprio würdigt «gute Freundin» Jane Goodall

«Jane Goodall, die Ikone, die Legende»

Die meisten Menschen hätten sie als «Jane Goodall, die Ikone, die Legende» gekannt, «aber die Jane, die ich glücklicherweise kennenlernen durfte, war sanft, neugierig, witzig, geistreich und absolut unaufhaltsam. Sie konnte mit ihren Geschichten einen ganzen Raum erhellen und irgendwie jeden, den sie traf, dazu inspirieren, daran zu glauben, dass er oder sie es besser machen könnte.» Oftmals hätten die beiden sich getroffen und stets sei es damit geendet, dass «wir schliesslich in einer Ecke sassen und uns bis spät in die Nacht über Politik, Biodiversität und unsere gemeinsame Hoffnung, dass die nächste Generation es besser machen würde als wir, unterhielten».