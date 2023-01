Abschied von Benedikt XVI. (1927-2022): Am heutigen Donnerstag (5. Januar) findet die Beerdigung des am 31. Dezember 2022 verstorbenen emeritierten Papstes im Vatikan statt. Die Zeremonie hat am Morgen begonnen: Der Sarg wurde von Trägern auf den Petersplatz gebracht. Zehntausende Katholiken werden dort erwartet, die sich von dem Verstorbenen verabschieden wollen.