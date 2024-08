Trauerzug durch Wien: Richard Lugner wird am 31. August beigesetzt

Richard «Mörtel» Lugner galt als absolutes Wiener Original. Dementsprechend nimmt seine Heimatstadt auch gebührend von ihm Abschied. Am Montag verstarb der Unternehmer und Bauherr Lugner im Alter von 91 Jahren. In einer via Instagram veröffentlichten Trauerannonce ist die Rede davon, dass Lugner «friedlich entschlafen» sei.