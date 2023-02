Eine Zusatzklage wurde fallen gelassen

Der Schauspieler muss sich aktuell mehreren Anklagen stellen, weist seither jedoch sämtliche Schuld an dem Vorfall von sich. Erst vor wenigen Tagen hatte der wegen fahrlässiger Tötung der Kamerafrau Halyna Hutchins angeklagte Star einen ersten grossen Sieg vor Gericht feiern können. Die Zusatzklage der fahrlässigen Tötung in Verbindung mit Schusswaffengebrauch wurde fallengelassen und das potenzielle Strafmass dadurch von fünf Jahren auf maximal 18 Monate gedrückt. Die Staatsanwaltschaft wollte das entsprechende Gesetz, das erst nach dem tödlichen Unfall vom Oktober 2021 in Kraft getreten war, rückwirkend anwenden. Nach dem Einwand von Baldwins Anwälten scheiterte dieses Vorhaben jedoch.