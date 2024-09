Unterhaltsstreit mit seiner Ex-Frau

«Traumatisch»: Tyrese Gibson meldet sich nach Verhaftung zu Wort

Tyrese Gibson wurde am 9. September vor einem Gericht kurzerhand inhaftiert, weil Unterhaltszahlungen an seine Ex–Frau fehlen sollen. «Verhaftet zu werden, war kein Spass», meldete sich der «Fast & Furious»–Schauspieler am Folgetag via Instagram.