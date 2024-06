Traumduos und Tornados in Richtung Mond: Die Kinotipps im Juli

Bereit für bizarre, groteske und gleichwohl irrwitzige wie verstörende Filmkost, die der griechische Regisseur Lanthimos wie kein zweiter auf die Leinwand zu zaubern vermag? Nicht erst seit «Poor Things» ist er für sein einzigartiges, aber eben auch sehr spezielles Schaffen berühmt – man denke nur an «Dogtooth» oder «The Lobster». Neben seiner neugefundenen Muse Stone ist in «Kind of Kindness» auch wieder Willem Dafoe (68) am Start, in weiteren Rollen sind Margaret Qualley (29) und Jesse Plemons (36) zu sehen.