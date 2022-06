Traumhochzeit: Samantha Fox und Linda Olsen haben geheiratet

Tragischer Schicksalsschlag

Fox wurde in den 80er Jahren mit Songs wie «Touch Me (I Want Your Body)» und «Nothing's Gonna Stop Me Now» bekannt. Ihre Karriere startete sie in «The Sun» als Nacktmodel der berühmten Seite Drei. Mit Myra Stratton, die auch ihre Managerin war, war Fox von 2003 bis zu ihrem Tod am 2. August 2015 liiert. Stratton erlag einem Krebsleiden.