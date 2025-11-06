«Traumjob Prinzessin»: Die Geissens casten Vertreterin für Seborga

Doch der eigentliche Höhepunkt wartet erst nach dem Finale: Die Gewinnerin wird nach Seborga in Italien reisen und schliesslich beim Weihnachtsball in Monte–Carlo für einen royalen Auftritt sorgen. Wer wird sich durchsetzen und die erste Prinzessin von Seborga werden? Obwohl das Fürstentum nicht anerkannt ist, erhebt es einen Anspruch auf Unabhängigkeit und legt viel Wert auf Traditionen. Seit 2019 ist Fürstin Nina Menegatto das «Staatsoberhaupt».