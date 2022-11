Darum geht es in «A Christmas Spark»

Seymour spielt in «A Christmas Spark» Witwe Molly, die nicht mehr an die Liebe glaubt. Zu Weihnachten besucht sie ihre Tochter, und lernt bei der Inszenierung eines Weihnachtsspiels Hank (Lando) kennen, den begehrtesten Junggesellen des Ortes. In dessen Gesellschaft kehrt Mollys zuvor verloren gegangene Lebensfreude zurück. Die beiden verlieben sich.