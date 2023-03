«Traumschiff»: Birthe Wolter gibt Florian Silbereisen den ersten Kuss

Der Filmkuss im «Traumschiff»-Plot

Der Filmkuss ist im «Traumschiff»-Drehbuch als Zufall angelegt, denn Passagierin Maike Kappes (Wolter) hätte in dem Moment wohl jeden Mann geküsst, der ihr über den Weg gelaufen wäre. Aus ihrem Glauben an die Macht der Zahlen heraus will sie unbedingt noch einen anderen Mann küssen, bevor sie sich auf ihren Mann fürs Leben, den «Traumschiff»-Navigationsoffizier Jan Riether (Karim Cherif), einlässt. Und als dann der Kapitän vor ihr steht, passiert es eben ...