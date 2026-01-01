«Traumschiff»: Lutz van der Horst erfüllt sich «einen Kindheitstraum»

Was war anders als gedacht?

Lutz van der Horst: Dass der ganz normale Bordbetrieb parallel zu den Dreharbeiten weiterläuft, hat mich zunächst überrascht – aber aus Kostengründen lässt sich das natürlich gar nicht anders realisieren. Ausserdem habe ich mich natürlich sehr gefreut, als «Das Traumschiff» anrief und gedacht: «Wow, jetzt geht es erstmal drei Wochen nach Südafrika.» Das Problem war allerdings, dass meine Rolle so klein ist, dass ich nach fünf Tagen wieder von Bord gehen musste, und zwar in Brügge in Belgien.