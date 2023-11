«Traumschiff»-Saison startet: Was zu den neuen Folgen bekannt ist

Am Neujahrstag 2024 geht es nach Indonesien. In «Das Traumschiff – Nusantara» steht unter anderem das Liebesleben von Kapitän Max Parger im Fokus: Der hat seine Herzensdame Veronika (Wanda Perdelwitz, 39) mit an Bord gebracht. Zudem sind Walter Kreye (81), Daniela Ziegler (75) und Carin C. Tietze (59) mit an Bord des Kreuzfahrtschiffs. Brisant: Oliver (45) und Amira Pocher (31) drehten noch vor ihrer Trennung für das «Traumschiff» und sind in Gastrollen zu sehen – es geht ausgerechnet um ein Liebesdrama. Die Neujahrsfolge strahlt das ZDF am 1. Januar 2024 um 20:15 Uhr aus.