«Traumschiff» schippert mit Maria Höfl-Riesch und Sasha nach Lappland

Am Sonntag, den 20. November 2022, ist es wieder so weit. «Das Traumschiff» mit Kapitän Florian Silbereisen (41) sticht dann im ZDF wieder um 20:15 Uhr in See. In der neuesten Ausgabe geht es nach Lappland. Jetzt gab der Sender auch bekannt, wer die prominenten Gastrollen in der neuen Folge übernimmt: Der Sänger Sasha (50) und die ehemalige Weltklasse-Skifahrerin Maria Höfl-Riesch (37) sind mit an Bord.