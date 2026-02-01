Träumt Charli xcx vom James-Bond-Titelsong?

Wer darf den nächsten James–Bond–Titelsong singen? Nun hat sich mit Charli xcx (33) eine der derzeit gefragtesten Pop–Künstlerinnen zu diesem Thema geäussert.
In der SiriusXM–Sendung «The Julia Cunningham Show» wurde die britische Musikerin gefragt, ob sie sich vorstellen könne, in die Fussstapfen von Adele, Sam Smith und Billie Eilish zu treten. Ihre Antwort: «Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass ich dafür geschaffen bin. Ich denke, ich singe wahrscheinlich mit zu viel Auto–Tune, um einen James–Bond–Song zu machen», erklärte sie.
«Barbara, ruf mich an»
Doch ganz aus dem Rennen zurückziehen will sich die dreifache Grammy–Gewinnerin offenbar nicht. «Sag niemals nie. Ich bin offen dafür, wenn sie mich anrufen wollen – was sie aber nicht tun werden», führte sie weiter aus. Zu viel Hoffnung will sie sich also nicht machen. «Barbara, ruf mich an», appellierte sie dennoch an die langjährige Bond–Produzentin Barbara Broccoli (65), die gemeinsam mit Michael G. Wilson (84) über die Filmreihe wachte. Anfang 2025 wurde bekannt, dass Amazon die kreative Kontrolle über das Bond–Franchise überninmmt. Broccoli und Wilson gaben die Federführung ab. Als Nachfolger nannte der Versandriese wenige Wochen später Amy Pascal (67) und David Heyman (64).
Mit Filmmusik kennt sich Charli xcx immerhin bestens aus. Sie hat etwa an einem Soundtrack–Album für Emerald Fennells Verfilmung von «Wuthering Heights – Sturmhöhe» mit Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28) gearbeitet.
Mögliche Konkurrenz durch Dua Lipa
Das Bond–Franchise steht vor einem Neuanfang: Nachdem Daniel Craig (57) 2021 mit «Keine Zeit zu sterben» seinen Abschied als 007 gefeiert hat, soll «Dune»–Regisseur Denis Villeneuve (58) den nächsten Film inszenieren. Steven Knight (66, «Peaky Blinders») arbeitet am Drehbuch. Wer der neue Bond wird, wird schon seit dem Aus von Craig viel diskutiert.
Sollte Charli xcx tatsächlich auf einen Anruf der Bond–Produzenten hoffen, könnte sie prominente Konkurrenz bekommen. Callum Turner (35) gilt als heisser Bond–Kandidat. Dessen Verlobte, Pop–Superstar Dua Lipa (30), soll laut Insidern ebenfalls grosses Interesse daran haben, den Titelsong beizusteuern.