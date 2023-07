Traurige Nachricht für Meghan: «Suits»-Autor Justin Peacock ist tot

Justin Peacock, ein ehemaliger Anwalt, der die Karriere wechselte, um Autor und dann TV-Autor und Produzent zu werden, starb am 13. Juli in seinem Haus in Los Angeles an einer atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung, wie das Büro des Gerichtsmediziners von L.A. County mitteilte. Er wurde 52 Jahre alt.