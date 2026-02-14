Trauung kurz nach Mitternacht: Cem Özdemir hat Flavia Zaka geheiratet

Den Sondertermin mitten in der Nacht machte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (53) möglich, der ein langer Weggefährte von Özdemir ist. Er traute das Paar auch. Nicht nur die Uhrzeit für das Jawort war ungewöhnlich, die Braut entschied sich für ein nicht ganz klassisches Outfit. Die Juristin kam im dunklen, schulterfreien Jumpsuit, wie Fotos zeigten. Der Bräutigam wählte einen schwarzen Smoking und eine Fliege.