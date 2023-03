Travis Barker meldet sich nach Finger-OP aus dem Krankenhaus

Die für Anfang März geplanten Konzerte in Südamerika mussten Blink-182 verschieben. «Es tut mir so leid für alle in Südamerika, dass wir nicht kommen können», entschuldigte sich Sänger und Gitarrist Tom DeLonge (47) in einer Videobotschaft. «Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass wir am Boden zerstört sind und planen, wiederzukommen», fuhr er fort. Erst müsse sich Travis Barker aber «einer Operation am Finger unterziehen und wir müssen ihn gesund bekommen».