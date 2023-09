Travis Barker nach Tour-Unterbrechung zurück am Schlagzeug

Dass das für heute geplante Konzert der Band in Köln wohl stattfinden wird, hatte ein Sprecher der Lanxess Arena laut «Kölner Stadt–Anzeiger» bereits vor wenigen Tagen angenommen. Bisher habe man «nichts Gegenteiliges gehört», hiess es am vergangenen Montag. Bei X veröffentlichte die Band am Samstag nun auch die Aufforderung, dass Fans sich doch vor Ort ein spezielles Event–Poster und ein Event–T–Shirt sichern sollen. Weitere Konzerte in Deutschland stehen für den 16. September in Berlin und den 17. September in Hamburg auf dem Terminplan.