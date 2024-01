Travis Kelce steht im Super Bowl: Siegeskuss von Taylor Swift

Super Bowl findet am 11. Februar in Las Vegas statt

Der Super Bowl steht damit nun fest: Die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers werden gegeneinander antreten. Der Super Bowl wird am 11. Februar in Las Vegas ausgetragen. Für Taylor Swift bedeutet das Terminstress, da sie am 10. Februar noch einen Auftritt in Tokio hat. Dank Zeitverschiebung könnte es die Vielfliegerin aber zu dem wichtigen Spiel schaffen, um ihren Liebsten wieder zu unterstützen.