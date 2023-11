Travis Kelce und Taylor Swift: Dinner-Date statt Mega-Konzert

Popstar Taylor Swift (33) und Sportprofi Travis Kelce (34) wurden am Freitagabend händchenhaltend in Argentinien gesichtet. Das «People»–Magazin zeigt auf seinem Instagram–Account ein Video, das die beiden beim Verlassen eines Restaurants zeigt. Sie – in grauem Minirock und schwarzem Top – läuft voraus und hat ihn – in lockerer Kurzarmhemd–Hose–Kombination – an der Hand. Ebenfalls zu sehen: zwei weitere Männer. Bei dem einen soll es sich um ihren Vater, Scott Kingsley Swift (71), handeln. Deutlich zu hören ist auch der Applaus und die Jubelrufe der anderen Restaurantgäste, als das Paar vorbeiläuft.