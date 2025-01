Travis Kelce: Wegen Taylor Swift setzt er seine Karriere fort

Seine Einstellung zum Rücktritt ändert sich «täglich»

Trotz der Unterstützung seiner Herzensdame gibt Kelce im Verlauf des Gesprächs zu, an der Fortsetzung seiner Football–Karriere zu zweifeln – seine Meinung zu seinem Ruhestand ändere sich «täglich». «Ich liebe alles, was ich tue... Aber letztendlich bin ich auf dem Feld nicht besonders erfolgreich», gestand der 35–Jährige. Dennoch freue er sich auf die kommenden Spiele. «Ich werde es wie immer neu bewerten [und] mir wahrscheinlich sagen, wie sehr ich diese Sache liebe, und nächstes Jahr werde ich wiederkommen», so Kelce. Er wolle jedoch «nie an den Punkt kommen, an dem ich der Mannschaft nicht mehr zum Sieg verhelfe oder ihr mehr schade als unterstütze».