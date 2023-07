Travis Scott ist zurück: Gemeinsamer Song mit Bad Bunny und The Weeknd

Der Song, der bereits Anfang des Jahres angeteasert und von den Fans in der Zwischenzeit schon zum Mythos erklärte wurde, ist auch der Startschuss für die Promo-Phase zu Scotts neuem Album «Utopia». Es wird sein erster Longplayer seit dem 2018 erschienenen Album «Astroworld» sein. Der Musiker kündigte zur Veröffentlichung ein 3D-Erlebnis an, «das die Fans komplett in seine Welt eintauchen lässt», wie es in einer Pressemitteilung heisst.