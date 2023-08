Scorsese bis DiCaprio

Treffen der «Golden Guys»: Robert De Niro feiert 80. Geburtstag

Als sei Hollywood kurzerhand in den Big Apple umgezogen: Am Donnerstag lud Film-Legende Robert De Niro zur Feier seines 80. Geburtstag in ein New Yorker Restaurant. Und die Liste der prominenten Feiergäste liest sich wie das Who's Who der Film- und Musikbranche der vergangenen Jahrzehnte.