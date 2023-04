Trendforscher Tristan Horx: Das sind die Technologien der Zukunft

Immer mehr Menschen verzichten bewusst auf tierische Produkte. Setzt sich dieser Trend in den nächsten Jahren fort?

Horx: Ja, das zeigt sich quer durch alle Statistiken. Der Trend geht in Richtung bewusste Ernährung. Regionalität und Qualität werden immer wichtiger. Es ist abzusehen, dass das Konsumverhalten diverser wird. Der Grossteil der Bevölkerung sind Flexitarier, also ernähren sich in der Mitte - sie schränken ihren Konsum tierischer Produkte bewusst ein und stehen für einen nachhaltigen, qualitätsorientierten und ausbalancierten Verzehr von tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln. Das ist auch gut so. Denn man darf nicht vergessen, Milch ist der Grundrohstoff für eine ganze Menge anderer Produkte, die man noch nach wie vor wirklich nicht nachgebaut kriegt. Und gegen den Sonntagsbraten und damit bewussten Konsum sollten wir uns nicht wehren, aber dreimal am Tag, sieben Tage die Woche brauchen wir das nicht.