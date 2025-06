Trendgetränk des Sommers? Darum trinken jetzt alle Wein mit Jalapeños

Eiswürfel im Wein? Für manche schon ein Sakrileg. Aber Weisswein mit Jalapeños? Da geraten selbst erfahrene Sommeliers ins Zittern. Was zunächst nach einem kuriosen Missverständnis klingt, ist in Wahrheit der vielleicht erfrischendste Sommerdrink des Jahres – und erinnert ein bisschen an Dua Lipas Cola Light mit Essiggurken–Wasser und Jalapeños, das letzten Sommer durch die Decke ging.