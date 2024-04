Trennung bei Justin und Hailey Bieber? So steht es um ihre Ehe

Schon im März reagierte Hailey Bieber auf entsprechende Berichte und gab in einer ihrer Instagram–Storys bekannt, dass die entsprechenden Gerüchte «aus dem Land der Wahnvorstellungen» stammen würden. Sie seien zu 100 Prozent falsch und aus der Luft gegriffen. Auch generell zeigen sich Justin und Hailey Bieber in den letzten Tagen mehrfach vertraut in den Sozialen Medien. So postete Hailey unter anderem am Ostersonntag ein Bild von zwei Schokoladeneiern, auf denen ihre Namen stehen. Am Mittwoch, dem 3. April, folgte ein Foto vom schlafenden Justin, der mit einem der gemeinsamen Hunde im Bett kuschelte.