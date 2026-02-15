Trennung bei «Tatort»-Star Almila Bagriacik

Im Gespräch mit der Zeitschrift «Gala» verriet sie damals zu ihrer Schwangerschaft, dass sie und der damals werdende Vater sich bei den Dreharbeiten zur Komödie «Trauzeugen» (2023) kennengelernt hatten. «Ich habe mich in die Geschichte verliebt und zu guter Letzt auch in ihn», so Bagriacik. «Wir haben schnell gemerkt, dass da zwei verwandte Seelen aufeinandertreffen.» Was zur Trennung des Paares geführt hat, ist unterdessen nicht bekannt. Aus ihrer Rolle als Mutter zieht die Schauspielerin aber viel Energie, wie sie «Bild» weiter sagte: «Ich habe durch die Mutterschaft noch mal eine neue Form von Kraft entwickelt. Es ist wie ein neues Level.»