Trennung bei «Unter uns»-Stars Sharon Berlinghoff und Timothy Boldt

Timothy Boldt und Sharon Berlinghoff seit Jahren bei «Unter uns»

Timothy Boldt spielt in der RTL–Serie «Unter uns» seit 2012 die Figur Ringo. Der Schauspieler hatte auch schon Auftritte in Serien wie «SOKO Stuttgart», «Küstenwache» oder «Lindenstrasse». Sharon Berlinghoff kam einige Jahre nach ihrem nun Ex–Partner zu «Unter uns». Die Schauspielerin ist in der Serie seit 2018 als Vivien zu sehen und wirkte auch schon in «Pastewka», «SOKO Wismar» oder «Rentnercops» mit.