Trennung? Ikke Hüftgold sorgt mit kryptischem Text für Spekulationen

Gegen zwei Uhr morgens in der Nacht auf Mittwoch postete der Schlagersänger eine Instagram–Story mit einem Foto von Nina Reh und spricht sie direkt an: «Liebe Nina! Seit fast zwei Wochen bist du nun fort ... um neue Wege zu gehen, um fernab von unserem Wahnsinn dein eigenes Ding zu machen. Die ersten drei Tage hast du dich noch gemeldet ... doch seitdem ist Stille, und die ist kaum zu ertragen. Du fehlst.»