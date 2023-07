Trennung nach 25 Jahren: Blur-Sänger Damon Albarn ist wieder Single

Albarn befindet sich gerade mitten in einem Comeback mit seiner ikonischen Gruppe Blur. Nach acht Jahren Band-Pause erschien erst am 21. Juli das neue Album «The Ballad of Darren» - und schaffte es prompt an die Spitzenposition der britischen Charts. Laut «Daily Mirror» soll Albarn auf dem neuen Blur-Album die Trennung von Winstanley verarbeiten. Musik sei für ihn «günstiger als eine Therapie», erklärte er erst in diesem Monat in einem Interview.