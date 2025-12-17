Trennung: Promi-Kollegen fühlen mit Daniel und Patrice Aminati mit

Sportlerin Sabrina Mockenhaupt (45) betonte in einem längeren Kommentar: «Ich bin vorhin total geschockt von dieser Nachricht gewesen. Für mich warst Du der perfekte Anker für Patrice und es hat so Spass gemacht, Euch beide trotz dieser Umstände mehr positiv als negativ zu sehen.» Sie riet dazu, die genauen Gründe für die Trennung «bei Euch» zu behalten, fügte aber noch hinzu: «Manchmal vergisst oder verliert man vielleicht bei allem Überlebenskampf das einzig Wahre, was heilt und das ist die ‹Liebe›. Bewahrt sie Euch!!! Ihr seid beide tolle Menschen, sonst hättet Ihr Euch nicht gefunden.» Auch TV–Star Jan Leyk (41) scheint noch auf eine Versöhnung zu hoffen. Er hinterliess das Zitat: «Man findet sich nicht am Ziel, sondern auf dem Weg dorthin.»