Treten die Spice Girls 2024 beim Glastonbury-Festival auf?

Victoria Beckham soll sich seit Langem endlich wieder beteiligen

In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Spekulation über eine Reunion mit allen Mitgliedern gegeben. Zuletzt standen die Spice Girls, die in den 90er Jahren ihre grössten Erfolge hatten, 2012 zu fünft auf der Bühne. Damals hatten sie bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London ein Medley ihrer Hits zum Besten gegeben. Wie «The Sun» nun erfahren haben will, gibt es seit sechs Monaten Gespräche für ein Fünfer-Comeback. Emma Bunton (47), Geri Horner (50), Melanie Brown (48) und Melanie Chisholm (49) hätten sich bereits auf Tourdaten im Jahr 2024 geeinigt. Victoria Beckham, die in den vergangenen Jahren nicht mehr mit der Gruppe aufgetreten ist, habe ebenfalls «Ideen auf den Tisch» gebracht.