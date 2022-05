«Triangle of Sadness»: Iris Berben ist von dem Siegerfilm «begeistert»

Die Freude war bei Regisseur Ruben Östlund (48) am Samstagabend gross: Seine Gesellschaftssatire «Triangle of Sadness» wurde bei den Filmfestspielen von Cannes als Bester Film mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Iris Berben (71) spielt in dem Streifen eine «feine Nebenrolle», wie sie im Interview mit der «Bild am Sonntag» sagt. Die Schauspielerin zeigt sich «begeistert» von dem Siegerfilm: «Das kann nur Kino leisten! Ich war beeindruckt vom Ensemble und von den Themen, die hier gesetzt werden.»