«Triangle of Sadness» mit Europäischem Filmpreis ausgezeichnet

In der isländischen Hauptstadt Reykjavík sind die Europäischen Filmpreise verliehen worden. Der diesjährige Arthouse-Hit «Triangle of Sadness» wurde dabei als bester Film des Jahres ausgezeichnet. Auch drei weitere Trophäen gingen an das Werk des schwedischen Filmemachers Ruben Östlund (48), der als bester Regisseur und für sein Drehbuch geehrt wurde. Die deutsche Regisseurin Margarethe von Trotta (80) erhielt den Preis für ihr Lebenswerk.