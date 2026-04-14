«Tribute von Panem»-Prequel: Erster Blick auf Haymitchs Hungerspiele

Der Trailer zeigt zudem Hinweise auf die wachsende Skepsis gegenüber dem Kapitol und Präsident Coriolanus Snow (Ralph Fiennes). «Präsident Snow hat so viel Macht», sagt Haymitch in einer Szene. Andere Tribute denken offenbar über Widerstand nach. «Wenn wir die Spiele stoppen können, können wir auch das Kapitol stoppen», ist im Trailer zu hören. Effie Trinket (Elle Fanning) hat jedoch klare Erwartungen. «Geh raus und mach dich absolut unvergesslich», weist sie Haymitch an.