Tricia Tuttle bleibt vorerst Berlinale-Chefin

Grosse Unterstützung für Tuttle

Während die Politik über die Zukunft des Festivals berät, formiert sich hinter den Kulissen Widerstand gegen eine mögliche Absetzung der Intendantin. Mehr als 500 Mitarbeitende der Berlinale stellten sich in einem offenen Brief hinter ihre Chefin. «Wir – das Team der Berlinale ... – kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken, aber in einer Sache sind wir uns absolut einig: Wir stehen voll und ganz hinter der grossartigen Tricia Tuttle als unserer Intendantin», heisst es in der Erklärung.