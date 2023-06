Auch bei der Organisation «Reach Up Youth» in Sheffield machte der Prinz von Wales nun auf seiner Charity-Tour Station. Dort diskutierte er Medienberichten zufolge unter anderem über die Frage, wie Sport junge Menschen mit ihren Gemeinschaften verbinden, ihr Engagement fördern und die Unterstützung von Gleichaltrigen stärken könne. Damit soll verhindert werden, dass Jugendliche in die Obdachlosigkeit rutschen.