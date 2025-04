Trip ins All: Lauren Sánchez scherzt über Hochzeit mit Jeff Bezos

Nur wenige Minuten hat der Flug gedauert, die gelungene «NS–31–Mission» von Jeff Bezos‹ (61) Raumfahrtunternehmen Blue Origin hat am 14. April aber für viel Aufsehen gesorgt. Der Amazon–Milliardär schickte eine sechsköpfige weibliche Crew mit einer «New Shepard»–Rakete auf einen etwa zehn bis elfminütigen Flug in Richtung Weltall. Mit an Bord als Leiterin der «Mission»: Bezos› Verlobte Lauren Sánchez (55). Offenbar völlig überwältigt, kam sie nach der geglückten Landung auch auf die anstehende Hochzeit zu sprechen.