Trockene Lippen im Winter: Die besten Tipps bei Kälte

Trockene Lippen vermeiden

Wer seine Haut oft der Sonne aussetzt, trocknet sie aus. Das gilt auch für die Lippen. Wer in den Sommermonaten viel Zeit in der Sonne verbracht hat, bezahlt oft in den kalten Monaten mit trockenen Lippen dafür. Besonders im Sommer gilt es, die Lippen mit Sonnenschutz zu pflegen. Schutz vor Kälte können Lipbalms bieten, die Wachse enthalten. Auf wasserhaltige Pflegeprodukte sollte man bei sehr niedrigen Temperaturen verzichten.