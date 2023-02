Trommelfelle geplatzt! «RTL Turmspringen» ohne René Casselly

«Mir sind leider beide Trommelfelle geplatzt in den Ohren», erklärte Casselly live in der Sendung. Er hätte gerne antreten wollen, der Arzt habe der Teilnahme aber nicht zugestimmt, da das Risiko zu gross sei. Der Sender zeigte auch den misslungenen Sprung aus dem Training, bei dem es zu der Verletzung gekommen war. Casselly hatte sich an einem «dreifachen Auerbach» versucht.